04 Mayıs 2023, Perşembe
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Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine giden yolda neler yaşandı? 2009 yılındaki rapor yine gündemde
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in yıllar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl bir kumpas sonucu geçtiğine yönelik yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Öymen 2009 yılında İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü'nün hazırladığı raporda Türkiye için 3 senaryonun olduğu ve bunlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesi olduğunun altını çizmişti. Öymen ayrıca "Kılıçdaroğlu'na da bunu anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar diye. Onlar için de sürpriz değil. Kılıçdaroğlu bir şey demedi, dinledi." ifadelerini kullanmıştı. İşte hazırlanan kaset kumpası ve ABD'nin Türk siyasetine müdahalesinin detayları...