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05.02.2020

Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan o görüntüler ortaya çıktı |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya'yı vuran deprem sonrası bölgeye gitmişti. Grup toplantısında asılsız bir iddia ortaya attı. Bölgede bir tek Kızılay çadırı görmediğini öne sürdü ve Türk Kızılayı'na ağır eleştirilerde bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu'nu, Elazığ'da Türk Kızılayı çadırına girdiği görüntüsü yalanladı.

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