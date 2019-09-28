Kılıçdaroğlu'ndan Suriye çarkı! |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'Suriye'de Barışa Açılan Kapı' teması ile gerçekleştirdiği Uluslararası Suriye Konferansı açılışında konuştu. Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına karşı çıkan Kılıçdaroğlu yine çark etti. O dönemlerde "Bizim Suriye'de ne işimiz var?" diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu yine geçmişte söylediği sözlerin aksini yaparak bu kez de Türk askerinin Suriye topraklarında olmasını desteklediğini söyledi.