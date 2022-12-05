05 Aralık 2022, Pazartesi
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Kılıçdaroğlu'ndan Meclis kürsüsünde provokasyon: Milletin iradesini hedef alıp AK Partili vekillere parmak salladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve MHP'li milletvekillerini hedef aldı. Vekillere, 'el kaldırıp indiren askerler' tanımlaması yapan CHP lideri, açıkça milletin iradesini hedef alarak, "Bırakın şimdi ben sizin nasıl milletvekili seçildiğinizi biliyorum" dedi ve parmak salladı. Kılıçdaroğlu, kürsüye vurup seviyesiz bir üslup kullanarak vekillere "Çocuk gibi ağlamayın, gel buraya gel gel" ifadelerini kullanarak bağırdı. Milletin kürsüsünden Türkiye'ye uyuşturucu iftirasını tekrar dillendiren CHP lideri, Gazi Meclis'i de hedef aldı.