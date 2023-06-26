26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı mı?

Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2023 16:40
CHP'de neler oluyor? Parti içindeki ilke ve demokrasi hareketi nasıl kuruldu? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ve Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’na istifa baskısı mı?
Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı mı?
İzmir Büyükşehir’de 18 bin işçi iş bıraktı
İzmir Büyükşehir'de 18 bin işçi iş bıraktı
AKPM’ye FETÖ raporu tepkisi
AKPM'ye "FETÖ raporu" tepkisi
Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü
PKK’nın ithal teröristi teslim oldu
PKK'nın ithal teröristi teslim oldu
Akşener’in hamlesi ne olacak?
Akşener'in hamlesi ne olacak?
17/25 Aralık kumpasına darbe tescili
17/25 Aralık kumpasına darbe tescili
Kırmızı Bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı
Kırmızı Bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Rusya’da Wagner krizinde son durum ne?
Rusya'da Wagner krizinde son durum ne?
AK Parti’de bayram hazırlığı
AK Parti'de bayram hazırlığı
Merdan Yanardağ’a Öcalan soruşturması
Merdan Yanardağ'a "Öcalan" soruşturması
Daha Fazla Video Göster