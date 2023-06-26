Kılıçdaroğlu’na istifa baskısı mı?

CHP'de neler oluyor? Parti içindeki ilke ve demokrasi hareketi nasıl kuruldu? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ve Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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