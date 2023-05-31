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Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Siyasette yeni dönemin kodları neler?

A Haber
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Giriş: 31.05.2023 14:56
Türkiye seçimini 28 Mayıs’ta yaptı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan sandıktan zaferler çıktı. Millet seçimini yaptı, Türkiye Yüzyılı başladı. Peki siyasette yeni dönemin kodları neler? Hükümetin 5 yıllık planı ne, muhalefet şimdi ne yapacak? CHP'de kurultay çağrıları karşılık bulacak mı? CHP'de kimler odasını topluyor? Kimler görevden alınacak, kimler istifa edecek? 28 Mayıs yenilgisi sonrası muhalefette neler bekleniyor? CHP'de 'değişim' mesajı kime verildi? Siyasetteki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş değerlendirdi.
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Siyasette yeni dönemin kodları neler?
Siyasette yeni dönemin kodları neler?
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