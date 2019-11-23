Kılıçdaroğlu FOX TV'de neden 'o ismi biliyorum' dedi? AK Partili isimden flaş açıklamalar

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Başkan Erdoğan ile Muharrem İnce Külliye'de görüştü" iftirasının yankıları sürerken, sözde haberin kaynağının Talat Atilla olduğu açıklandı. A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, hem CHP'nin hem de medyasının yaptığı kirli operasyona yönelik açıklamalarda bulundu. Tunç, Kılıçdaroğlu'nun, Rahmi Turan'ın iftirasının ortaya çıkmayacağı düşüncesi ile FOX'ta haber kaynağını bildiğini söylerken, Başkan Erdoğan'a atmaya çalıştığı çamuru eline, yüzüne bulaştırdığını ifade etti.