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Kiev çevresinde yoğun çatışma! A Haber vurulan gıda deposunda

A Haber
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Giriş: 29.03.2022 13:11
Güncelleme:29.03.2022 13:11
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı hareket 34. gününde devam ediyor. Kiev çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor. Kiev’in kuzeydoğusunda yer alan bölgede bir gıda deposu Rusya tarafından bombalandı. A Haber vurulan gıda deposundaki son durumu ekrana taşıdı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğu da son gelişmeleri anlattı. Mert Hacıalioğu, “Ekipler bölgede enkazı çalıştırmak için çalışıyor. Rusya özellikle lojistik depoları ve stratejik noktaları hedef almaya çalışıyor. Pek çok akaryakıt noktası hedef alındı. Son olarak bir gıda deposu vuruldu. Deponun içi tamamen kullanılmaz hale geldi. Bu depodan şehrin birçok noktasına gıda sevk ediliyordu. Depo tamamen yıkılmış durumda. Ekipler enkazı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.
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A Haber vurulan gıda deposunda
A Haber vurulan gıda deposunda
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