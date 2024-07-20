20 Temmuz 2024, Cumartesi
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı! Başkan Erdoğan: Tek yüreğiz, tek bileğiz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümünde KKTC’de gerçekleştirilen törende konuştu. Başkan Erdoğan, "bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi tek yüreğiz tek bileğiz. Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir" ifadelerine. Başkan Erdoğan, Yunanistan dışişleri bakanı Dendias'ın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına da tepki gösterdi, "akla ziyan açıklama yaptı" dedi.