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Kentsel dönüşüme dev destek! Riskli yapı kalmayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 12:04
Asrın felaketinin ardından hızlanan kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir döneme girildi. Hazırlanan yasa ve kampanyalarla birlikte yeni yılda kentsel dönüşüm seferberliği ilan edildi. İstanbul'da 1.5 milyon konutun 5 yıl içinde yenilenmesi planlanıyor. Ama riskli evlerde yaşayan vatandaşlar açısından ise en büyük engel işin maliyeti. Bu konuda devletin verdiği destekleri A Haber ekipleri sizler için araştırdı. Gelişmeleri değerlendiren gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “100 bin liralık kira desteği ise, içeride mal sahibi yaşıyorsa mal sahibine; kiracı eğer oturuyorsa, kiracıya o 100 bin lira verilecek. Dolayısıyla ilk kez bir kiracıya bu denli bir toplu para verilmiş olacak bu süreçte. Bunun yanında evler bitmeden ödemeler başlamayacak.” dedi.
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