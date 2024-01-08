08 Ocak 2024, Pazartesi
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Kentsel dönüşüme dev destek! Riskli yapı kalmayacak
Asrın felaketinin ardından hızlanan kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir döneme girildi. Hazırlanan yasa ve kampanyalarla birlikte yeni yılda kentsel dönüşüm seferberliği ilan edildi. İstanbul'da 1.5 milyon konutun 5 yıl içinde yenilenmesi planlanıyor. Ama riskli evlerde yaşayan vatandaşlar açısından ise en büyük engel işin maliyeti. Bu konuda devletin verdiği destekleri A Haber ekipleri sizler için araştırdı. Gelişmeleri değerlendiren gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “100 bin liralık kira desteği ise, içeride mal sahibi yaşıyorsa mal sahibine; kiracı eğer oturuyorsa, kiracıya o 100 bin lira verilecek. Dolayısıyla ilk kez bir kiracıya bu denli bir toplu para verilmiş olacak bu süreçte. Bunun yanında evler bitmeden ödemeler başlamayacak.” dedi.