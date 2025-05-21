21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Kemankeş 2 bir testi daha başarıyla geçti! Teknik özellikleri neler?
Milli ve özgün olarak geliştirilen "Kemankeş 2" mini akıllı seyir füzesi önemli bir testi daha geride bıraktı. Mini seyir füzesi, sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. 180 kilometre menzile sahip füze, düşman hattının derinliklerinde yer alan stratejik hedefleri vurabilecek.