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Kemankeş 2 bir testi daha başarıyla geçti! Teknik özellikleri neler?

Kemankeş 2 bir testi daha başarıyla geçti! Teknik özellikleri neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 15:36
Milli ve özgün olarak geliştirilen "Kemankeş 2" mini akıllı seyir füzesi önemli bir testi daha geride bıraktı. Mini seyir füzesi, sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. 180 kilometre menzile sahip füze, düşman hattının derinliklerinde yer alan stratejik hedefleri vurabilecek.
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Kemankeş 2 bir testi daha başarıyla geçti! Teknik özellikleri neler?
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