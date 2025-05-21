Kemankeş 2 bir testi daha başarıyla geçti! Teknik özellikleri neler?

Milli ve özgün olarak geliştirilen "Kemankeş 2" mini akıllı seyir füzesi önemli bir testi daha geride bıraktı. Mini seyir füzesi, sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. 180 kilometre menzile sahip füze, düşman hattının derinliklerinde yer alan stratejik hedefleri vurabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN