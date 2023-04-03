Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığında yeni perde yeni fotoğraf

İçinde HDP'nin de yer aldığı 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar ile de seccadeye ayakkabılarıyla basarak fotoğraf çektirdiği belirlendi. Bu gelişme ardından Kılıçdaroğlu’nun ‘görmedim’ sözleri bir kez boşa çıktı. Detayları A Haber'de Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı.