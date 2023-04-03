03 Nisan 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığında yeni perde yeni fotoğraf
İçinde HDP'nin de yer aldığı 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar ile de seccadeye ayakkabılarıyla basarak fotoğraf çektirdiği belirlendi. Bu gelişme ardından Kılıçdaroğlu’nun ‘görmedim’ sözleri bir kez boşa çıktı. Detayları A Haber'de Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı.