25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirası yargıya taşınıyor!
Başkan Erdoğan'ın avukatları harekete geçiyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret ve asılsız iddiaları hakkında yargıya başvuruluyor. Başkan Erdoğan'ın avukatı, "Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacak" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.