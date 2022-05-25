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Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirası yargıya taşınıyor!

A Haber
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Giriş: 25.05.2022 14:10
Başkan Erdoğan'ın avukatları harekete geçiyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret ve asılsız iddiaları hakkında yargıya başvuruluyor. Başkan Erdoğan'ın avukatı, "Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacak" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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