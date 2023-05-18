18 Mayıs 2023, Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt: Rusya ülkelerin iç işlerine karışan ABD değil
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Geçtiğimiz günlerde Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlamış Kremlin ise suçlamaları reddetmişti. Rus siyaset uzmanı Victor Raevskiy, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarını A Haber'e değerlendirdi. Rusya'nın, ABD gibi ülkelerin iç işlerine karışmadığını söyledi.