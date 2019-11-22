Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye "erken seçim" göndermesi! “Millet İttifakı” dağılıyor mu?

Siyasetin daha doğrusu “Millet İttifakı”nın gündeminde erken seçim var. CHP, HDP ve İYİ Parti, söz birliği etmişçesine erken seçimi dillendiriyor. “Cumhur İttifakı” cephesi ise erken seçim tartışmalarının çok uzağında… Ancak bu tartışmalar sırasında İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın sözleri “Millet İttifakı” içinde yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Lütfü Türkkan olası bir erken seçimde ittifaka gidilebileceğini ama karşılığında bakanlık isteyeceklerini söyleyince, muhalefet kulislerinde "Acaba İYİ Parti “Millet İttifakı”ndan ayrılıyor mu?" sorusuna cevap aranmaya başlandı. Hatta soru CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Özel bir buluşma olmuş mudur bilemiyorum" diyerek İYİ Parti'ye göndermede bulundu.