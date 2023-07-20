Kemal Kılıçdaroğlu'na üst düzey ihanet! Gizli toplantının perde arkasında neler var? Ekrem İmamoğlu ve çevresindekilerden operasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin önde gelen isimlerinin gizli toplantı görüntülerinin ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yapılan ihanet toplantısının ifşa olmasının ardından her iki taraftan da karşılıklı açıklamalar gelirken, katılanlardan bazılarının istifaları da istendi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, CHP'de yapılan Kılıçdaroğlu'nu devirme planlarını ve parti içerisinde yaşanan kaosu köşesinde kaleme aldığı yazıda değerlendirdi.