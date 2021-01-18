Kemal Kılıçdaroğlu "Suriyeli" sözlerini inkar etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katil Beşar Esad rejiminden kaçarak Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan mültecileri birçok kez hedef almış ve "mültecilere karşı olduğunu" açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, sözlerini yine inkâr etti "Suriyelilere hiç bir zaman karşı olmadığını savundu" bir sivil toplum kuruluşunun toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın yeni stratejiler belirleyeceğini de dile getirdi ve HDP ile açık ittifak konusunda topu ortaklarına attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katil Beşar Esad rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan mültecileri birçok kez hedef almış ve "mültecilere karşı olduğunu" açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini yine inkâr etti "Suriyelilere hiç bir zaman karşı olmadığını savundu" bir sivil toplum kuruluşunun toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın yeni stratejiler belirleyeceğini de dile getirdi ve HDP ile açık ittifak konusunda topu ortaklarına attı.