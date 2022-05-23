Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'de "adaylık mitingi" mi yaptı? | Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz: Rol çalmaya çalışıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de düzenlenen mitingle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için düğmeye bastı ve ön almaya çalıştı. 6’lı masada verilen mutlu pozlardan ise eser kalmadı. CHP’deki son mitingi Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber’de yorumladı. Tayiz, “Kılıçdaroğlu aday olarak kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Maltepe mitingi rol çalmaydı” ifadelerine yer verdi. Tayiz, ayrıca Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan “el sıkmama” skandalı hakkında açıklama yaptı.

A Haber'in sevilen programı Canan Barlas ile Gündem'de CHP'nin İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdiği miting ele alındı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda 6'lı masada yaşanan kaos ve CHP'deki adaylık depremi irdelendi.

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz'in konuya dair yorumlarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ KORUMAYA ALIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'e "Adaylık mitingi" mi yaptı? sorusuna yanıt veren Tayiz, "(2023 Cumhurbaşkanı adayı) Kılıçdaroğlu, 'Biz açıklamayacağız' illa bunu diyor. Neden açıklamayacak? Aday ihtimali olan isim Kılıçdaroğlu olduğu için kendisini korumaya alıyor." dedi.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLARAK KENDİSİNİ..."

6'lı masa için ise Tayiz, "İttifak dağılabilir. Kılıçdaroğlu kendisini seçime kadar ayakta tutamayabilir. Bunun pek çok sebebi var. Ancak ben baştan beri düşüncem Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak kendisini kabul ettirmeye çalışıyor. Ama kabul ettirmiştir de demiyorum." şeklinde konuştu.

FETÖ'CÜLERİN FAALİYETLERİ

6'lı masadaki Kılıçdaroğlu depremine değinen Tayiz, "Çünkü 6'lı masa içerisinde itiraz eden ve karşı olanlar çok. FETÖ'cüler de sürekli yurtdışında gazetelerde anket yayınlatıp, 'Bakın Kılıçdaroğlu'nu istemiyorlar. ABD, Avrupa istemiyor' diye yayınlar yaptırmaktalar." detaylarını paylaştı.

"BU BİR ROL ÇALMADIR"

Geçtiğimiz cumartesi günü Maltepe'de düzenlenen mitingi ise "Rol çalma" olarak niteleyen Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, "Bunu gördük yani iddiasız ve heyecansız bir mitingdi. Mansur Yavaş ellerini kollarını bağlayarak sandalyede oturmuş, Ekrem İmamoğlu ise demoralize bir şekilde geliyor ve selam vermiyor, ortaya gidiyor. Rolü çalan da Kılıçdaroğlu oldu burada." yorumunda bulundu.