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Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'e veda

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 09:00
Kayseri'de eğitim uçuşunda düşen askeri uçakta şehit olan kahraman pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için; 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitler tören sonrası memleketlerine uğurlandı.
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