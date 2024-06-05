Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'e veda

Kayseri'de eğitim uçuşunda düşen askeri uçakta şehit olan kahraman pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için; 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitler tören sonrası memleketlerine uğurlandı.

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