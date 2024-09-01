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Kayıp Narin bulundu mu? Amcanın aracındaki DNA eşleşti!

Kayıp Narin bulundu mu? Amcanın aracındaki DNA eşleşti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 01:01
Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Narin'in amcası olan Tavşantepe mahallesi muhtarı s.g. gözaltına alındı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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