Katliam ve savaşın gölgesinde NATO Zirvesi! Türkiye'nin NATO'dan beklentileri neler?

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nde hangi konuları gündeme getirecek? Gazze katliamı, Ukrayna savaşı sürerken hangi kararlar alınacak? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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