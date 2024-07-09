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Katliam ve savaşın gölgesinde NATO Zirvesi! Türkiye'nin NATO'dan beklentileri neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 12:24
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nde hangi konuları gündeme getirecek? Gazze katliamı, Ukrayna savaşı sürerken hangi kararlar alınacak? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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