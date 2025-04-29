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Katliam ordusu evlere girip rastgele ateş açtı! İsrailli emekli tümgeneral: Hamas’ı yenemedik
Siyonist askerin kamerasındanGazze'deki ev baskınları ve işkence görüntüleri ortaya çıktı. Temmuz 2024'te çekilen görüntülerde askerlerin rastgele ateş açtığı ve Filistinli erkeklere işkence ettiği görüldü. Öte yandan İsrail'den Gazze'de bir itiraf geldi. İsrailli emekli tümgeneral İsrail ordusunun Hamas'ı yenemediğini ve Gazze'deki yıkımın sahte zafer izlenimi olduğunu vurguladı.