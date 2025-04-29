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Katliam ordusu evlere girip rastgele ateş açtı! İsrailli emekli tümgeneral: Hamas’ı yenemedik

Katliam ordusu evlere girip rastgele ateş açtı! İsrailli emekli tümgeneral: Hamas’ı yenemedik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 09:58
Siyonist askerin kamerasındanGazze'deki ev baskınları ve işkence görüntüleri ortaya çıktı. Temmuz 2024'te çekilen görüntülerde askerlerin rastgele ateş açtığı ve Filistinli erkeklere işkence ettiği görüldü. Öte yandan İsrail'den Gazze'de bir itiraf geldi. İsrailli emekli tümgeneral İsrail ordusunun Hamas'ı yenemediğini ve Gazze'deki yıkımın sahte zafer izlenimi olduğunu vurguladı.
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Katliam ordusu evlere girip rastgele ateş açtı! İsrailli emekli tümgeneral: Hamas’ı yenemedik
İsrailli emekli tümgeneral: Hamas’ı yenemedik
İsrailli emekli tümgeneral: Hamas’ı yenemedik
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