- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Katiller ailesini canlı kalkan yaptı
Evi basıldı ailesi ters kelepçeyle gözaltına alındı. Bu da yetmez gibi tanka canlı kalkan yapıldı.
İstanbul Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yapan Gazzeli Muhammed Ziara, yaşadıklarını atv Haber'e anlattı.
Ziara, "Cumartesi günü İsrail ordusu evime girdi. Orada aileme saldırmış. En küçük erkek kardeşim var Yusuf özellikle onu dövmüşler silahla saldırmışlar. Epilepsi hastası kardeşim Abdurrahman ilaç kullanıyordu. Yine nöbet geçirmiş ona rağmen askerler silahla kafasına vurup dövmüşler." ifadelerini kullandı.
Babası, annesi 5 erkek kardeşi yengeleri ve yeğenleri, gördükleri şiddet sonrası tanka canlı kalkan yapıldı.
Serbest kalanlar güneye doğru 15 kilometre yürümek zorunda kaldı.
Ziara ise pazar günü sosyal medyada gördü fotoğrafı. 5 erkek kardeşi tankın başında duruyordu. Ancak babası o karede yoktu ve ondan hala haber alamadı.