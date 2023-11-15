Katiller ailesini canlı kalkan yaptı

Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yapan Filistinli Muhammed Ziara'nın babası ve 5 kardeşi İsrailli askerler tarafından gözaltına alındı. Üstelik elleri ve gözleri bağlanarak bölgedeki bir okula getirildi ve tankları vurulmasın diye canlı kalkan olarak tutuldu. Ziara o fotoğrafı internette fark etti. O şimdi ailesinin serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlar dahil her yere başvuruyor.

Evi basıldı ailesi ters kelepçeyle gözaltına alındı. Bu da yetmez gibi tanka canlı kalkan yapıldı.

İstanbul Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yapan Gazzeli Muhammed Ziara, yaşadıklarını atv Haber'e anlattı.

Ziara, "Cumartesi günü İsrail ordusu evime girdi. Orada aileme saldırmış. En küçük erkek kardeşim var Yusuf özellikle onu dövmüşler silahla saldırmışlar. Epilepsi hastası kardeşim Abdurrahman ilaç kullanıyordu. Yine nöbet geçirmiş ona rağmen askerler silahla kafasına vurup dövmüşler." ifadelerini kullandı.

Babası, annesi 5 erkek kardeşi yengeleri ve yeğenleri, gördükleri şiddet sonrası tanka canlı kalkan yapıldı.

Serbest kalanlar güneye doğru 15 kilometre yürümek zorunda kaldı.

Ziara ise pazar günü sosyal medyada gördü fotoğrafı. 5 erkek kardeşi tankın başında duruyordu. Ancak babası o karede yoktu ve ondan hala haber alamadı.