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Katil Netanyahu’dan umudu kestiler! İsrailli rehine yakınlarından Başkan Erdoğan’a çağrı: Güçlü bir etkiye sahip

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 21.12.2023 13:16
Katil İsrail ordusunun Gazze'de üç İsrailli rehineyi öldürmesinin ardından Netanyahu'ya yönelik tepkiler giderek artıyor. Tel Aviv'de toplanan İsrailli rehinelerin aileleri, Netanyahu hükümetinin rehineleri korumasını istedi. Rehine yakınları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da yardım çağrısında bulundu.

Kendi liderlerinden umudu kestiler Türkiye'ye çağrı yaptılar.

İsrailli rehine yakınları, Başkan Erdoğan'ın arabuluculuk rolüne vurgu yaptı.

Katil İsrail ordusunun Gazze'de 3 rehineyi öldürmesinin ardından rehine ailelerinin sesi daha da güçlü çıkmaya başladı.

İsrail güçleri tarafından Gazze'de katliam devam ediyor. Orada çocuklar, yaşlılar, kadınlar tüm sivilleri hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.

Can kaybı sayısı her geçen dakika artıyor. Diğer yandan Tel Aviv de hareketli.

Tel Aviv'de de rehine yakınları burada hükümet üzerinde baskı oluşturuyor ve yakınlarının bir an önce getirilmesini istiyor.

İsrailli aileleler, rehineler konusunda Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu.

- Sayın Erdoğan, Müslüman ülkeler üzerinde büyük ve güçlü bir etkiye sahip. Onu çok güçlü bir lider olarak takdir ediyorlar. Arap dünyasında çok güçlü bir insan."

Rehineler derhal evlerine getirilmeliler. Dünyadaki tüm liderlere şunu söylemek istiyorum. Her politikacı elinden gelen her şeyi yapmalı.

Rehine yakınları Gazze'de katliam emri veren Netanyahu'nun rehineleri göz ardı etmemesi gerektiğine dikkati çekti.

- Hükümetimize, Netanyahu'ya şunu söylemek istiyorum. Hamas'a karşı yürütülen bu savaştaki diğer amaçlardan bağımsız rehinelerin ön planda tutulması gerekiyor.

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