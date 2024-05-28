28 Mayıs 2024, Salı
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Katil İsrail’in zulmü sınır tanımıyor!
Terör devleti İsrail Refah'ta Filistinlilerin kampını bombaladı. Dehşete düşüren görüntüler gün aydınlanınca ortaya çıktı. Katil İsrail'in Refah'taki katliamının ardından gözler Netanyahu'ya çevrildi. Netanyahu katliam için "trajik bir hata" demekle yetindi.