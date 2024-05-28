28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Katil İsrail’in zulmü sınır tanımıyor!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2024 09:56
Terör devleti İsrail Refah'ta Filistinlilerin kampını bombaladı. Dehşete düşüren görüntüler gün aydınlanınca ortaya çıktı. Katil İsrail'in Refah'taki katliamının ardından gözler Netanyahu'ya çevrildi. Netanyahu katliam için "trajik bir hata" demekle yetindi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katillerin zulmü sınır tanımıyor!
Katillerin zulmü sınır tanımıyor!
Masada kritik 7 dosya var
Masada kritik 7 dosya var
CHP’deki taciz skandalına “seçim var” örtbası
CHP’deki taciz skandalına “seçim var” örtbası
6 ilde suç örgütlerine Mahzen darbesi
6 ilde suç örgütlerine "Mahzen" darbesi
Mersin’de DEAŞ operasyonu
Mersin'de DEAŞ operasyonu
“İnsan Hakları Sözleşmesi” Gazze’de neden yok?
“İnsan Hakları Sözleşmesi” Gazze’de neden yok?
Umutların ve hayallerin ışığı söndü
Umutların ve hayallerin ışığı söndü
Ölüm villalarında sondaj oyunu
Ölüm villalarında sondaj oyunu
MGK bugün toplanıyor
MGK bugün toplanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ’hançer’ çıkışı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'hançer' çıkışı!
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü!
Erzincan İliç’te yeni bir toprak kayması daha oldu!
Erzincan İliç'te yeni bir toprak kayması daha oldu!
Daha Fazla Video Göster