KATİL İSRAİL’in “savaştığı” bebekler

Henüz bir kaç aylık bir bebek... Gazze'de doğdu terör devleti İsrail'in saldırısında yaralandı. Hiçbir şeyden haberi yok savaşın en masumu. Ama onu hedef aldı füzeler, bombalar... Titriyor alt çenesi korkuyla biraz da üşüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN