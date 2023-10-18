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Katil İsrail'in askerlerinin gözleri döndü! A Haber muhabiri anlattı: Silah doğrulttular! Çıldırmış gibilerdi

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 11:51
SOYKIRIMCI İSRAİL, yüzlerce yaralının tedavi gördüğü El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, dün gece yaşananları anlattı. İşte katillerin nasıl gözlerinin döndüğünü gözler önüne seren detaylar...
Katillerin gözleri döndü! A Haber muhabiri anlattı KATİLLERİN GÖZLERİ DÖNDÜ! A HABER MUHABİRİ ANLATTI

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