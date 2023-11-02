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Katil İsrail yine masumları hedef aldı! BM okulunun yakınına hava saldırısı

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Giriş: 02.11.2023 13:58
Katil İsrail tarafından Gazze Şeridi’ndeki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler okulunun yakınına düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
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