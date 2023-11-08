Katil İsrail! Halk silahlanıyor

Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren terör devleti İsrail bir yandan da halkını silahlandırıyor. İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Ben-Gvir, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vererek bir dizi yeni adımlar attığını duyurdu. A Haber muhabiri Özlem Aktay Kudüs'ten son durumu aktardı.

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