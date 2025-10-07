07 Ekim 2025, Salı

Katil İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor! A Haber Gazze sınırında canlı yayında
Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! A Haber Gazze sınırında canlı yayında

Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! A Haber Gazze sınırında canlı yayında

Giriş: 07.10.2025 16:15
Ateşkes görüşmeleri sürerken Gazze’ye bombardıman sürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları Gazze sınırından aktardı.
