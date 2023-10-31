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Katil İsrail askerinden işkence! Elleri ve ayaklarını bağladığı Filistinli işçileri darp ettiler

A Haber
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Giriş: 31.10.2023 16:28
Gazze'de katliama imza atan İsrail, diğer bir Filistin toprağı Batı Şeria'da da baskıları sürdürüyor. Batı Şeria'da bir grup işçinin ellerini arkadan bağlayan terör devleti İsrail güçleri işkence etti. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiti Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Dünyanın en tehlikeli silahı deyip anlattı "DÜNYANIN EN TEHLİKELİ SİLAHI" DEYİP ANLATTI

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