Katil İsrail askerinden işkence! Elleri ve ayaklarını bağladığı Filistinli işçileri darp ettiler

Gazze'de katliama imza atan İsrail, diğer bir Filistin toprağı Batı Şeria'da da baskıları sürdürüyor. Batı Şeria'da bir grup işçinin ellerini arkadan bağlayan terör devleti İsrail güçleri işkence etti. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiti Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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