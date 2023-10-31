Katil İsrail korkuyor! "Dünyanın en tehlikeli silahı" deyip anlattı: Hamas zaferi direnişle kazanacaktır

Peki İsrail'in kara saldırısı başladı mı, gazze işgal mi edilecek? İsrail'i Hamas tünellerinde ne bekliyor? İsrail için sonun başlangıcı mı olacak? Yeni aşama ne? Gazze'ye giren İsrail'in işgal tanklarını nasıl bir son bekliyor? İsrail neden sivilleri hedef alıyor? Gazze'ye bomba yağdıran İsrail kara saldırısı ile ne planlıyor? Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında harita üzerinde konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.



İşte o açıklamalardan satır başları;