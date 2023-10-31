31 Ekim 2023, Salı
Katil İsrail korkuyor! "Dünyanın en tehlikeli silahı" deyip anlattı: Hamas zaferi direnişle kazanacaktır
KATİL İsrail'in katliam tankları artık Gazze topraklarında. İsrail'i Hamas tünellerinde ne bekliyor? İsrail için sonun başlangıcı mı olacak? Kara katliamı başladı mı? Süreç nasıl ilerler? Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında harita üzerinde konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Işık, "İsrail askerlerine burası birer mezar olacaktır." dedi.
Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 13:49
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