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Katil İsrail korkuyor! "Dünyanın en tehlikeli silahı" deyip anlattı: Hamas zaferi direnişle kazanacaktır

KATİL İsrail'in katliam tankları artık Gazze topraklarında. İsrail'i Hamas tünellerinde ne bekliyor? İsrail için sonun başlangıcı mı olacak? Kara katliamı başladı mı? Süreç nasıl ilerler? Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında harita üzerinde konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Işık, "İsrail askerlerine burası birer mezar olacaktır." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 13:49
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Katil İsrail korkuyor! Dünyanın en tehlikeli silahı deyip anlattı: Hamas zaferi direnişle kazanacaktır

TERÖR DEVLETİ İsrail'in katliam tankları artık Gazze topraklarında.

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Katil İsrail korkuyor! Dünyanın en tehlikeli silahı deyip anlattı: Hamas zaferi direnişle kazanacaktır

Katil İsrail ordusu askerlerinin Gazze'ye girdiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde ağır zırhlı iş makinaları ile tankların piyadelere eşlik ettiği görülüyor.

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Katil İsrail korkuyor! Dünyanın en tehlikeli silahı deyip anlattı: Hamas zaferi direnişle kazanacaktır

Peki İsrail'in kara saldırısı başladı mı, gazze işgal mi edilecek? İsrail'i Hamas tünellerinde ne bekliyor? İsrail için sonun başlangıcı mı olacak? Yeni aşama ne? Gazze'ye giren İsrail'in işgal tanklarını nasıl bir son bekliyor? İsrail neden sivilleri hedef alıyor? Gazze'ye bomba yağdıran İsrail kara saldırısı ile ne planlıyor? Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında harita üzerinde konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Katil İsrail korkuyor! Dünyanın en tehlikeli silahı deyip anlattı: Hamas zaferi direnişle kazanacaktır

İsrail bugüne kadar operasyonun en kolay yolunu yaptı. Havadan, denizden ve karadaki diğer silah atma vasıtalarıyla bölgeyi sürekli olarak bombaladı.

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Katil İsrail korkuyor! Dünyanın en tehlikeli silahı deyip anlattı: Hamas zaferi direnişle kazanacaktır

"ZOR KISMI BAŞLADI"

Bir bölgeye hakim olabilmeniz için karadan da harekat yapmak suretiyle bölgeyi kontrol altına almanız lazım. Şu anda İsrail adına zor kısmı başlamış oluyor. Daha çok burada zırhlı ve mekanize birliklerini kullanacaktır. İsrail askerlerinin Hamas'ın gerek tank avcı timlerine gerekse Hamas'ın komandolarına büyük hedefler olacak.