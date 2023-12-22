22 Aralık 2023, Cuma
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Katil İsrail askeri aileyi çocuklarının önünde kurşuna dizdi!
İşgalci İsrail Terör Örgütü, Gazze’de katliamlarına her geçen gün bir yenisini ve daha da vahşisini ekliyor. Katiller sürüsü bir aileyi çocuklarının gözü önünde kurşuna dizdi. Naziliğe soyunan katiller sürüsünü ise dünya sadece izliyor. İşte insanını kanını çeken o vahşet…