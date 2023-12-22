22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katil İsrail askeri aileyi çocuklarının önünde kurşuna dizdi!

Katil İsrail askeri aileyi çocuklarının önünde kurşuna dizdi!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2023 10:08
Güncelleme:22.12.2023 10:19
İşgalci İsrail Terör Örgütü, Gazze’de katliamlarına her geçen gün bir yenisini ve daha da vahşisini ekliyor. Katiller sürüsü bir aileyi çocuklarının gözü önünde kurşuna dizdi. Naziliğe soyunan katiller sürüsünü ise dünya sadece izliyor. İşte insanını kanını çeken o vahşet…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrette 3. Toplantı ne zaman?
Asgari ücrette 3. Toplantı ne zaman?
CHP’de aday seçimi kriz çıkard!
CHP’de aday seçimi kriz çıkard!
Vinç operatörünün kazancı 150 bin TL
Vinç operatörünün kazancı 150 bin TL
Katiller sürüsünden çirkin saldırı!
Katiller sürüsünden çirkin saldırı!
Vahşetin benzeri dünyada yok!
Vahşetin benzeri dünyada yok!
Kudüs’te katliamın gölgesinde 11. Cuma
Kudüs’te katliamın gölgesinde 11. Cuma
CHP 126 belediye başkan adayını açıkladı
CHP 126 belediye başkan adayını açıkladı
Hangi hakim ve savcı nereye atandı?
Hangi hakim ve savcı nereye atandı?
Fırdöndü Özel’den ön seçimcik listesi
Fırdöndü Özel'den "ön seçimcik" listesi
Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümü
Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümü
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması!
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
Tazminat Gazzeli yetimlere gidecek!
Tazminat Gazzeli yetimlere gidecek!
Daha Fazla Video Göster