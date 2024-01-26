Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi | Ölü ve yaralılar var! A Haber olay yerinde

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimliği belli oldu. Olay yerine giden A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu canlı yayında anlattı.

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