Kartal sahilde karavan işgali! Araçlar geçemiyor pislik patlak verdi

İstanbul'un Anadolu Yakası’nda Kartal sahilindeki karavan işgaline hala çözüm bulunabilmiş değil. Aynı manzara geçen yıl da vardı Kartal sahilinde ve değişmedi. Sahile gelenler bu işgal yüzünden araçlarını park edecek yer bulamıyorlar ve tepki gösteriyorlar. Tek tepkileri buna da değil üstelik. Hijyenle ilgili de ciddi sıkıntılar var.

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