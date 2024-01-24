24 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kartal sahilde karavan işgali! Araçlar geçemiyor pislik patlak verdi
İstanbul'un Anadolu Yakası’nda Kartal sahilindeki karavan işgaline hala çözüm bulunabilmiş değil. Aynı manzara geçen yıl da vardı Kartal sahilinde ve değişmedi. Sahile gelenler bu işgal yüzünden araçlarını park edecek yer bulamıyorlar ve tepki gösteriyorlar. Tek tepkileri buna da değil üstelik. Hijyenle ilgili de ciddi sıkıntılar var.