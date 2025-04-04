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Karayollarında sürücüleri uyaran yollar kazaları önleyip trafik akışını hızlandırıyor

Karayollarında sürücüleri uyaran yollar kazaları önleyip trafik akışını hızlandırıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 13:34
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sarsma bandı uygulamasının sürücünün dalgınlık, uyuklama ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkma kazalarını engellemeyi hedeflediğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca, Akıllı Ulaşım Sisteminin bir parçası olan Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemiyle şoförlerin trafik kazaları, hava, yol durumu ve çevre şartları hakkında uyarılarak, bilgilendirildiğini belirtti.
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Karayollarında sürücüleri uyaran yollar kazaları önleyip trafik akışını hızlandırıyor
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