04 Nisan 2025, Cuma
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Karayollarında sürücüleri uyaran yollar kazaları önleyip trafik akışını hızlandırıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sarsma bandı uygulamasının sürücünün dalgınlık, uyuklama ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkma kazalarını engellemeyi hedeflediğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca, Akıllı Ulaşım Sisteminin bir parçası olan Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemiyle şoförlerin trafik kazaları, hava, yol durumu ve çevre şartları hakkında uyarılarak, bilgilendirildiğini belirtti.