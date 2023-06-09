Karayalçın-Kılıçdaroğlu görüşmesi! Seçim için "başarısızlık" diyen Murat Karayalçın ne mesaj verdi?

28 Mayıs yenilgisinin ardından iç muhasebenin sürdüğü CHP'de kazan kaynıyor. CHP’li Engin Altay'ın "bırak" çağrısının ardından Kılıçdaroğlu eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü. Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na ne mesaj verdi? CHP'de değişim olacak mı? Kulislerde konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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