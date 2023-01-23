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Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı

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Giriş: 23.01.2023 22:47
İstanbul Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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