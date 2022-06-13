13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak?

Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2022 12:39
Güncelleme:13.06.2022 12:48
Karadeniz gazında tarihi bir gün yaşanacak. Filyos'ta denize ilk boru indirme ve kaynak töreni yapılacak. Karadeniz doğalgazı 2023'te kullanılmaya başlanacak ve enerjide maliyetler düşürülecek. Peki Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer’in konuğu olan ekonomist Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni teslimatlar yapıldı!
Yeni teslimatlar yapıldı!
Enerjinin Kızılelması! Türkiye’ye katkısı neler olacak?
Enerjinin Kızılelması! Türkiye'ye katkısı neler olacak?
Filyos’ta tarihi gün
Filyos’ta tarihi gün
Arama çalışmaları ne durumda?
Arama çalışmaları ne durumda?
Çiftçilere drone eğitimi!
Çiftçilere drone eğitimi!
İhracatın şampiyonları ödül töreni
İhracatın şampiyonları ödül töreni
İBB’de o koltuğa tartışmalı atama!
İBB'de o koltuğa tartışmalı atama!
HDP’den 6’lı masaya rest!
HDP'den 6'lı masaya rest!
Olası harekat umut oldu!
Olası harekat umut oldu!
CHP’li vekilin milyonluk düğünü!
CHP’li vekilin milyonluk düğünü!
Polise yumruk! Peş peşe tepkiler
Polise yumruk! Peş peşe tepkiler
4. sondaj gemisi bakımda!
4. sondaj gemisi bakımda!
Daha Fazla Video Göster