Karadeniz gazında tarihi bir gün yaşanacak. Filyos'ta denize ilk boru indirme ve kaynak töreni yapılacak. Karadeniz doğalgazı 2023'te kullanılmaya başlanacak ve enerjide maliyetler düşürülecek. Peki Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer’in konuğu olan ekonomist Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım değerlendirdi.

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