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Karadeniz gazı CHP'nin uykularını kaçırdı

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Giriş: 23.08.2020 07:42
CHP'li Selin Sayek Böke ise bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede, "Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak" diyerek skandal sözlere imza attı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar suskunluğa gömülürken, diğer Eş Başkan Pervin Buldan ise "gaz" sözcüğünün anlamıyla oynayarak sözde kinayede bulundu. Buldan'ın seviyesizliği pes dedirtti. HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, "Doğalgaz bulunması sevindirici" dedikten sonra "ama" ile sürdürdüğü açıklamasında gerçek niyeti gizlemedi: "Ekonomideki yapısal sorunlar düşünülünce kanayan yaraya ancak küçük bir merhem olacak."
Karadeniz gazı CHP'nin uykularını kaçırdı
Karadeniz gazı CHP'nin uykularını kaçırdı
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