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Kara leke: 27 Mayıs 1960 darbesi! Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan neden idam edildi? video

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Giriş: 27.05.2020 13:09
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk darbesi Başbakan Adnan Menderes'e karşı 27 Mayıs 1960 tarihinde yapıldı. Ve o kanlı darbe sonrası Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. Tarihe kara leke olarak geçen Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanların organize ettiği darbe neden geldi, amaç neydi? İşte tüm ayrıntıların ele alındığı A Haber’in analiz haberi…
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