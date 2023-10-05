Kara harekatı olacak mı? MSB'den flaş açıklamalar: Tek seçenek kara harekatı değil

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamaları geldi. MSB, “Son bir haftada Suriye'nin kuzeyi dahil 37 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.” dedi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.731'e ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'tan aktardı. Açıklama göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekâtları icra edildi. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edildi. Tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu ifade edilen MSB, PKK’ya karşı tek seçeneğin kara harekatı olmadığını bildirdi.

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