05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kara harekatı olacak mı? MSB'den flaş açıklamalar: Tek seçenek kara harekatı değil

Kara harekatı olacak mı? MSB'den flaş açıklamalar: Tek seçenek kara harekatı değil

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2023 12:12
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamaları geldi. MSB, “Son bir haftada Suriye'nin kuzeyi dahil 37 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.” dedi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.731'e ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'tan aktardı. Açıklama göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekâtları icra edildi. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edildi. Tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu ifade edilen MSB, PKK’ya karşı tek seçeneğin kara harekatı olmadığını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kara harekatı olacak mı?
Kara harekatı olacak mı?
Türkiye kime mesaj verdi? İşte derin anlam
Türkiye kime mesaj verdi? İşte derin anlam
4 ilde operasyon! 24 şüpheli yakalandı
4 ilde operasyon! 24 şüpheli yakalandı
MİT’ten FETÖ operasyonu!
MİT'ten FETÖ operasyonu!
100. yılda 100 bin gençle buluşma
100. yılda 100 bin gençle buluşma
Kılıçdaroğlu’ndan Ayşenur Arslan’a destek!
Kılıçdaroğlu’ndan Ayşenur Arslan’a destek!
Zehir tacirlerine operasyon
Zehir tacirlerine operasyon
Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Terör sevici Yanardağ’dan skandal sözler
Terör sevici Yanardağ'dan skandal sözler
Sınır ötesine hava harekatı: 22 hedef daha imha edildi
Sınır ötesine hava harekatı: 22 hedef daha imha edildi
Bakan Güler’den sınır ötesi operasyon mesajı!
Bakan Güler'den sınır ötesi operasyon mesajı!
Balıkesir’de düğmeye basıldı! 5 ilde FETÖ operasyonu!
Balıkesir’de düğmeye basıldı! 5 ilde FETÖ operasyonu!
Daha Fazla Video Göster