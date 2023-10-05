05 Ekim 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kara harekatı olacak mı? MSB'den flaş açıklamalar: Tek seçenek kara harekatı değil
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamaları geldi. MSB, “Son bir haftada Suriye'nin kuzeyi dahil 37 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.” dedi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.731'e ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'tan aktardı. Açıklama göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekâtları icra edildi. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edildi. Tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu ifade edilen MSB, PKK’ya karşı tek seçeneğin kara harekatı olmadığını bildirdi.