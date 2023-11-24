24 Kasım 2023, Cuma
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Kar ve fırtına geri geliyor! Uzman isim A Haber'de uyardı: Dolu da görülebilir
Geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın esir aldığı İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Kentte bu hafta sonuda yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.