Kar ve fırtına geri geliyor! Uzman isim A Haber'de uyardı: Dolu da görülebilir

Geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın esir aldığı İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Kentte bu hafta sonuda yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN