18 Temmuz 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahte emlak sitelerinde kapora tuzağı!
Artan kira fiyatları dolandırıcılara kapı araladı. Sahte emlak sitelerinde uygun kiralık daire ilanı veren dolandırıcılar, daireyi göstermeden önce yüksek miktarda kapora alarak dolandırmaya başladı. Peki dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? İşte ayrıntılar…