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Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahte emlak sitelerinde kapora tuzağı!

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Giriş: 18.07.2022 08:47
Artan kira fiyatları dolandırıcılara kapı araladı. Sahte emlak sitelerinde uygun kiralık daire ilanı veren dolandırıcılar, daireyi göstermeden önce yüksek miktarda kapora alarak dolandırmaya başladı. Peki dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? İşte ayrıntılar…
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