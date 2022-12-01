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Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu! 1 milyon lira değerinde trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 10:46
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Ticaret ve Gümrük Muhafaza Ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Kaçak yollarla piyasa sürülmek üzere 1 milyon lira değerindeki kehribar ve trüf mantarı ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
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