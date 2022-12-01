Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu! 1 milyon lira değerinde trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Ticaret ve Gümrük Muhafaza Ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Kaçak yollarla piyasa sürülmek üzere 1 milyon lira değerindeki kehribar ve trüf mantarı ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.

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