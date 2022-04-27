27 Nisan 2022, Çarşamba
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Kapalı alanda maske kalktı! AVM’lerde maskesiz ilk gün
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra 2 yıldır mesai kavramı olmadan özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür edip kapalı alanda maske şartının kalktığını ifade etti. Türkiye bugün maskesiz bir güne uyandı. AVM’lerde maskesiz ilk gün ekranlara yansıdı. İnsanlar ve sektör ne hissediyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan AVM direktörü Oğuz Isıgöllü, “Pandeminin hayatımızdan çıkması, insanların psikolojik olarak rahatlaması sektörümüze olumlu yansıyacak.” dedi.