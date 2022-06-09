09 Haziran 2022, Perşembe
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Kanser aşısı için ilk veriler olumlu çıktı! Kanser aşısı çıktı mı? Kanser aşısı ne zaman kullanılacak?
Kovid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, devrim niteliğinde bir çalışmaya daha imza attı. Kansere karşı geliştirilen aşının ilk denemeleri başarıyla sonuçlandı, hastaların yarısı 18 ayda kanseri yendi. Önemli gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Medikal Onkolog Prof. Dr. Canfeza Sezgin değerlendirdi.