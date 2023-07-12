12 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kandil’den Merdan Yanardağ’a destek! PKK elebaşı Duran Kalkan övgüler dizdi
Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmesinin ardından Kandil'den Merdan Yanardağ'a destek açıklamaları geldi. Duran Kalkan, Merdan Yanardağ için "Yiğit bir insandır, Türkiye'nin böyle yiğitlere ihtiyacı var" dedi.