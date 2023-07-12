Kandil’den Merdan Yanardağ’a destek! PKK elebaşı Duran Kalkan övgüler dizdi

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmesinin ardından Kandil'den Merdan Yanardağ'a destek açıklamaları geldi. Duran Kalkan, Merdan Yanardağ için "Yiğit bir insandır, Türkiye'nin böyle yiğitlere ihtiyacı var" dedi.

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