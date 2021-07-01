01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kanal İstanbul'u hazmedemedi! CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler!

Kanal İstanbul'u hazmedemedi! CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2021 02:35
Türkiye'nin mega projelerini eleştirmeyi muhalefet etmenin birincil görevi olarak sayan CHP yeni bir skandala imza attı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, katıldığı canlı yayında, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş, bunu algılayacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Turan Aydoğan'ın skandal sözleri Kanal İstanbul hazımsızlığı olarak yorumlanırken, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Aydoğan'a tepki göstererek konuyu en kısa zamanda yargıya taşıyacaklarını belirtti.
CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler!
CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler!
PKK muhalefete siyasi rota mı çiziyor?
PKK muhalefete "siyasi rota" mı çiziyor?
Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenleri tehdit etti
Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenleri tehdit etti
Kılıçdaroğlu hiçbir iddiasını kanıtlayamadı
Kılıçdaroğlu hiçbir iddiasını kanıtlayamadı
İnce Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Madem demokratsın...
İnce Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Madem demokratsın...
Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme başladı
Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme başladı
CHP neden yalan siyasetine sarıldı? İşte planlı yalanların nedeni!
CHP neden yalan siyasetine sarıldı? İşte planlı yalanların nedeni!
Aşılamada yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla başlıyor
Aşılamada yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla başlıyor
Hatırlatma dozu 3. doz aşı ne zaman yapılacak?
Hatırlatma dozu (3. doz aşı) ne zaman yapılacak?
3. Doz aşılama başlıyor! Sağlık Bakanı Koca duyurdu
3. Doz aşılama başlıyor! Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava
Teslim olan teröristlerin sayısı 94'e yükseldi
Teslim olan teröristlerin sayısı 94'e yükseldi
Daha Fazla Video Göster