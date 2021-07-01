Kanal İstanbul'u hazmedemedi! CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler!

Türkiye'nin mega projelerini eleştirmeyi muhalefet etmenin birincil görevi olarak sayan CHP yeni bir skandala imza attı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, katıldığı canlı yayında, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş, bunu algılayacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Turan Aydoğan'ın skandal sözleri Kanal İstanbul hazımsızlığı olarak yorumlanırken, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Aydoğan'a tepki göstererek konuyu en kısa zamanda yargıya taşıyacaklarını belirtti.