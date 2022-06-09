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Kanal İstanbul'da ilk köprü! Ayakları yükselmeye başladı

İHA
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Giriş: 09.06.2022 11:09
Kanal İstanbul projesinde yer alan 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü’nün ayakları görünmeye başladı. Kayaşehir, Başakşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı temin edecek Sazlıdere Köprüsü'nün güzergahı havadan çekilen drone görüntüleriyle ortaya çıktı.
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