Kanal İstanbul'da ilk köprü! Ayakları yükselmeye başladı

Kanal İstanbul projesinde yer alan 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü’nün ayakları görünmeye başladı. Kayaşehir, Başakşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı temin edecek Sazlıdere Köprüsü'nün güzergahı havadan çekilen drone görüntüleriyle ortaya çıktı.

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